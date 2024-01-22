هي حكاية.. رامي جمال يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - حرص المطرب رامي جمال، على مشاركة جمهوره البوستر الدعائي لأغنيته الجديدة "هي حكاية".

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلًا: “هي حكاية.. قريبا أنا ناويلكم”.

وكان كشف الفنان رامي جمال، عن تغيير اسم أغنيته المقرر طرحها غدا من «وأنا بفارق» لـ«بعده فارق».

حيث نشر رامي جمال عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» بوستر الأغنية باسمها الجديد معلقا: طيب أنا غيرت اسم الأغنية لبعده فارق والأغنية بكره الساعة 5 على قناه يوتيوب وكل المنصات… أغنية تدفي في البرد.

وكان حرص النجم رامي جمال على كشف تفاصيل ألبومه الجديد المقرر طرحه خلال الأيام المقبلة.

حيث كتب رامي جمال عبر حسابه على موقع الصور الشهير “إنستجرام”: "أنتم صعبانين عليّ من كمية الأغاني الدرامية مني ومن باقي الفنانين في هذه الفترة، لكن الواضح أن 24 سنة فل".

وأضاف: "أنا مسرور جدًا في هذه الفترة من أغاني بداية من الهضبة لأصغر مطرب موجود، وهذا يطمئن أن الصناعة في وقت من أجمل أوقاتها وتركيز من الصناع المستفيدين منه المستمعون، والقادم أجمل وأجمل".

أهي مشيت

وكانت حققت أغينية رامي جمال وفريد “أهي مشيت” نجاحًا كبيرًا على يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية وتصدرت التريند.

وكان كشف الفنان رامي جمال عن استعداده، لطرح أغنية جديدة تحمل عنوان «دوخناك يافراق»، حيث يتعاون فيها مع زوجته نريمان، ومن المقرر طرحها خلال الأيام المُقبلة.

حيث شارك رامي جمال جمهوره البوستر الرسمي لأغنية الجديدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام» وعلق قائلا: «#دوخناك _يافراق اغنيه حاصله في كل البيوت حوالينا حبيت اغنيها مع ناريمان اللي بحب صوتها وبحترم موهبتها وبحترم احترامها لرغبتي بان الفن يبقي هوايه ليها مش احتراف«.

وأضاف: «وعشان كده كل فتره لازم يبقي ليها تراك محترم ووعد مني هتحبوا الاغنيه اوي وهتحبوا كل الخطوات الجايه اللي مجهزهالكم البوستر من تصوير العبقري شريف مختار وكلمات ايمن عز والحان محمود انور وتوزيع وميكس وماستر محمد مجدي ميعادنا يوم ٧ الساعه ٧ أن شاء الله».