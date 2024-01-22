إحالة شيرين عبد الوهاب إلى محكمة الجنح.. لهذا السبب!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواجه النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أزمة جديدة تضاف إلى أزماته الشخصية والفنية، بعدما أصدرت جهات التحقيق، قراراً بإحالتها إلى محكمة جنح الشيخ زايد، يوم السبت الموافق 3 شباط (فبراير) المقبل، وذلك للنظر في الدعوى الجنائية رقم 2070 لسنة 2023 والتي أقامها المنتج الشهير محمد الشاعر لتعديها عليه بالسبّ والقذف والتشهير.

ويأتي هذا القرار بعدما تلقت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بلاغاً من المنتج المصري يتهم فيه مواطنته بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير، بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفي مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي

إلى ذلك، صرح صبحي جمال محامي المجني عليه بأن النيابة العامة فتحت تحقيقاً قضائياً في الواقعة استمعت خلاله لأقوال موكله وطلبت تقرير الفحص الفني من وزارة الداخلية الذي انتهى إلى صحة الواقعة وثبوت عبارات القذف والتشهير بحق المجني عليه.

كما طلبت تقرير جهاز الأمن السيبراني الذي انتهى إلى صحة وسلامة الفيديو محل الاتهام، واستدعت النيابة العامة الفنانة المصرية لمواجهتها بتلك التقارير وأقوال المجني عليه وتحريات المباحث الجنائية، إلا أنها امتنعت عن الحضور بسبب إصابتها بالكورونا فأمر النائب العام بإحالتها إلى المحكمة الجنائية.

وأضاف محامي الشاعر أن النيابة العامة أقامت الدليل على صحة الواقعة ونسبتها إلى شيرين من خلال أقوال المجني عليه، وتقرير الفحص الفني المعد من المختصين بوزارة الداخلية وتقرير جهاز الأمن السيبراني وتحريات المباحث الجنائية بوزارة الداخلية.