بانتظار “جولة أخيرة”.. أحمد السقا يستذكر أخطر مشاهده: “أحياناً لا يكون التمثيل سهلاً”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في الوقت الذي ينتظر فيه النجم المصري أحمد السقا صدور مسلسله الجديد “جولة أخيرة”، نشر السقا عبر حسابه على “إنستغرام” مجموعة صور من مشهد في فيلم “الجزيرة” الذي قدّمه منذ سنوات، وكشف في منشوره عن الصعوبات التي يواجهها الفنان في تقديم مشاهد الأكشن.

وظهر السقا في الصور وقد اشتعلت النيران في جسمه واحترقت ملابسه بالكامل، بينما يحاول فريق العمل إطفاء النيران وإنقاذه.

وعلّق السقا على الصور بقوله: “أحياناً لا يكون التمثيل سهلاً… عليك أن تدرس ما أنت على وشك فعله عندما تمثل الشخصية”.

الجدير ذكره أن مسلسل أحمد السقا المنتظر “جولة أخيرة” مكوّن من تسع حلقات، وسينطلق عرضه يوم الخميس المقبل الموافق 25 كانون الثاني (يناير)، ويخوض من خلاله أولى تجاربه في دراما المنصات وسط ترقّب كبير من جمهوره.

مسلسل “جولة أخيرة” يشارك أحمد السقا في بطولته: أشرف عبدالباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، علي صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان، سحر رامي، الطفلة ملك فهمي، وضيفا الشرف أحمد فهمي وحنان مطاوع، وهو من تأليف أحمد ندا ومحمد الشخيبي وإخراج مريم أحمدي. وتدور أحداثه في إطار تشويقي اجتماعي، حول الدكتور “يحيى” (أحمد السقا)، الذي تمر حياته بالعديد من الأزمات، خاصة بعد توقفه عن ممارسة رياضة الفنون القتالية، كما يعيش حياة روتينية، وهو منفصل عن زوجته، وفجأة يظهر مدرّبه القديم الملقّب بـ”تامبي” (أشرف عبد الباقي)، والذي يحاول إعادته لممارسة رياضة الفنون القتالية.