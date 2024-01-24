“لست مثالية لكنني فخورة بنفسي”.. هكذا علّقت سيلينا غوميز على تغيّر شكلها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحدثت النجمة سيلينا غوميز عن مظهرها الخارجي والتغيّرات التي طرأت على جسدها على مرّ السنوات الماضية، محاولةً إيصال رسالة إيجابية عن الموضوع.

وفي التفاصيل، نشرت غوميز يوم الاثنين في حسابها الخاص على “إنستغرام” صورتين لنفسها، إحداها تمّ التقاطها عام 2013 عندما كان عمرها 21 سنة ظهرت فيها بلباس السباحة، أرفقتها بتعليق قالت فيه: “اليوم أدركت أنني لن أبدو هكذا مرة أخرى…”.

ومن ثم نشرت النجمة صورة أخرى لها من إجازتها إلى كابو سان لوكاس في المكسيك العام الماضي، وكتبت عليها: “أنا لست مثالية، لكنني فخورة بكوني أنا… في بعض الأحيان، أنسى أنّه من الجيد أن أكون نفسي”.

يُشار إلى أنّ غوميز سبق وأن تعرّضت لتنمر ومضايقات على وسائل الواصل الاجتماعي بسبب وزنها وجسمها، وقد واجهت منتقديها في مناسبات عدة، كانت إحداها عام 2022، حيث ردّت على كل من يدعوها للخجل من جسدها من خلال مقطع فيديو عبر تطبيق “تيك توك” قالت فيه: “بصراحة، أنا لا أهتم بوزني لأنّ الناس يتذمّرون منه على أي حال. أنا مثالية كما أنا الآن”.