غرق نجل حسن يوسف يجبره على الاعتزال.. ومسلسله يواجه المجهول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: على الرغم من تأكيد الممثل المصري عمر يوسف، نجل الفنان القدير حسن يوسف، أنّ والده لن يعتزل التمثيل لأنّه مهنته الأساسية، إلاّ أنّ الأخير فاجأ الجميع بإعلانه القرار، ورغبته في الابتعاد عن الساحة الفنية بشكل نهائي، ليختتم مسيرة فنية طويلة ظهر فيها بشخصية “الباد بوي”.

حسن يوسف قال في تصريحات تلفزيونية، إنّه اتخذ القرار بعدما فَقَد نجله الصغير عبدالله، الذي توفي في شهر تموز (يوليو) الماضي، غرقاً في مدينة الساحل الشمالي، مؤكّداً أنّه لم يعد قادراً على الظهور أمام الكاميرا بالصورة التي اعتاد الجمهور رؤيته فيها، ويعيش شعوراً يُعدّ من أصعب ما يمكن أن يمرّ فيه الإنسان، على حدّ تعبيره.

وكشف الممثل أيضاً عن أنّه لا يزال يتلقّى برقيات عزاء ومواساة في فقيده، موجّهاً الشكر لكل من سانده في هذه الفترة الصعبة في حياته. وفي نهاية حديثه أكّد أنّه لم تعد هناك شخصيات فنية مؤثرة يمكن أن يقدّمها للجمهور، بعدما جسّد الإمام المراغي والشيخ محمد متولي الشعراوي.

الممثل القدير تعاقد على بطولة مسلسل “حي السيدة”، وبالفعل بدأ تصوير مشاهده الأولى، قبل شهر رمضان الماضي، أملاً في لحاقه بالموسم الدرامي الذي شهده هذا الشهر الفضيل، لكن الجهة المنتجة قرّرت تأجيله للموسم المقبل.

وكانت الأنباء تتردّد بين الحين والآخر، خلال الفترة الماضية، حول إلغاء فكرة تنفيذ المسلسل بسبب اعتزال حسن يوسف، لكن منتجه يؤكّد في تصريحات صحافية أن لا أساس من الصحّة لهذه المعلومات، وسيتمّ تصويره قريباً. ولكن بعد إعلانه الاعتزال بشكل رسمي، هل تمّ تحديد مصير العمل، أم أنّه لا يزال تحت إيقاف تشغيل التنفيذ؟

الفنانة القديرة عفاف شعيب، التي تشارك في بطولته، أوضحت في تصريحات خاصة لـ”النهار العربي” أنّه لم يتمّ تحديد مصير العمل، فكان من المفترض أن تتواصل معهم الجهة المنتجة، لتوضيح ما إذا كان سيتمّ استئناف تصويره أم لا، لكن حتى هذه اللحظة لم يحدث ذلك.