الأمير هاري وميغان ماركل مفاجأة العرض الأوّل لفيلم بوب مارلي الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأ الأمير هاري وميغان ماركل الجميع بظهورهما يوم أمس الثلاثاء في العرض الأول لفيلم السيرة الذاتية الخاص بالمغني الأسطوري بوب مارلي، Bob Marley: One Love in Jamaica، والذي أقيم في مسرح كاريب في كينغستون.

وسار دوق ودوقة ساسكس بجانب بعضهما على السجادة الحمراء، حيث ارتدت ميغان فستاناً طويلاً من اللون الأسود، بينما تأنّق هاري ببدلة بدون ربطة عنق.

تدور قصة الفيلم حول المغني الأسطوري بوب مارلي، وقصته القوية في التغلب على الشدائد والرحلة وراء موسيقاه الثورية، حيث يحتفل الفيلم بحياته وموسيقاه الأيقونية التي ألهمت الأجيال من خلال رسالته عن الحب والوحدة.

هذا ومن المقرر عرض Bob Marley: One Love in Jamaica في دور العرض السينمائي في 14 فبراير القادم، وهو من بطولة كينغسلي بن أدير في دور بوب مارلي، ولاشانا لينش في دور زوجته ريتا.

من المعروف أن جامايكا تحتل مكانة خاصة لدى الزوجين، فقبل خطوبتهما، توجها إلى الدولة الكاريبية معاً لحضور حفل زفاف صديق هاري توم “سكيبي” إنسكيب على لارا هيوز يونغ في عام 2017.

يأتي ظهور الأمير هاري وميغان ماركل بعد أيام من حضور الأمير هاري منفرداً حفل توزيع جوائز أسطورة الطيران Living Legends of Aviation في بيفرلي هيلز الذي حلَّ يوم الجمعة، حيث تم تكريمه كمجند.