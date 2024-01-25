أحمد العوضي يكشف تفاصيل أزمته الصحيّة.. وهذا ما قاله عن زيارة ياسمين عبد العزيز له

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي شريف عامر خلال تقديمه برنامج “يحدث في مصر” على شاشة mbc مصر، كشف الفنان أحمد العوضي تفاصيل حالته الصحية، بعد تعرّضه لوعكة صحية منذ بضعة أيام استوجبت نقله الى مستشفى السلام الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وقال العوضي: “الحمد لله رب العالمين والكلام اللي اتقال كلام كتير وده طبعاً بشوفه حب من الناس والاهتمام، والموضوع إني كنت في الفترة الأخيرة بصوّر طول الوقت ومفيش أي راحة وجالي دور برد شديد فأهملت فيه”.

وأضاف: “قلت أنا هتمرّن وأشتغل عادي لحد ما حصلّي رعشة وروحت للدكتور وقاللي لازم أقعد أربعة أيام في المستشفى عشان الإهمال اللي بعمله وإن شاء الله هخرج بكره”.

وعن زيارة طليقته الفنانة ياسمين عبد العزيز له في المستشفى، قال العوضي: “وأنا وياسمين حالة خاصة جداً، وإحنا قصة كبيرة والعالم العربي كان معانا قلباً وقالباً والانفصال تم بطريقة تليق بينا وبحب الناس لينا”. وتابع: “رغم إننا متطلقين لما سمعِت ياسمين إن أحمد تعب في التصوير، بعتتلي قالتلي أنت كويس؟ والمفروض هروح، وهي أول واحدة قولتلها وأنا روحت المستشفى لقيت ياسمين داخلة عليا ومسابتنيش لحظة وده مش جديد عليها وحبيتها عشان هي بنت أصول وفيه بينا احترام وأصل وده مستغربتوش منها وده كنت مستنيه، وأنا حبّيت أطمن كل إخواتي من خلالكم”.