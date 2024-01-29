فهرية أفجان وبوراك أوزجيفيت يكشفان عن ملامح إبنهما الصغير في شهر عيد ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الممثلة التركية فهرية أفجان وزوجها الممثل التركي بوراك أوزجيفيت بعيد الميلاد الأول لإبنهما "كرم"، لتختار شهر عيد ميلاده للكشف عن ملامحه، وليؤكد المتابعون على الشبه الكبير بينه وبين والده.



وشاركت فهرية الجمهور عدة صور عبر حسابها الخاص، وثقت من خلالها أجواء الحفل وظهرت العائلة السعيدة المؤلفة من بوراك وفهرية وإبنهما الكبير كاران والصغير كرم، وهم يقفون أمام قالب حلوى كتب عليه "الدب".

وعلقت النجمة التركية على الصور بما معناه: إنه أسبوع كرم، 18/1/2023، كما أعاد شاركها بوراك بالمنشور نفسه عبر حسابه الخاص، وعلق قائلا: "كرم".