رمضان 2024.. سيمون تروج لـ مسلسل "صيد العقارب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة سيمون صورة ترويجية لمسلسل "صيد العقارب"، الذي تشارك فيه في موسم رمضان المقبل 2024، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت سيمون على الصورة قائلة: "مسلسل صيد العقارب 2024، بإذن الله ع النجمة غادة عبد الرازق، وفناني مصر الجمال، تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن".

مسلسل "صيد العقارب" بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، أحمد ماهر، ماجد المصري، منال سلامة، محمد علاء، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن

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