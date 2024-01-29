شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى: لم أستعن بمدرب تمثيل في "رحلة 404" وقصة الفيلم تمس الناس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة منى زكي عن تحضيرات فيلم "رحلة 404" الذي تنافس به في موسم منتصف العام السينمائي وهل استعانت بمدرب تمثيل أم لأ؟، وقالت منى زكى: " أستاذ هاني خليفة بيوجه الممثل حلو وهو عنده خبرة كبيرة في توجيه الممثل ومكش عاوز يكون في مدرب تمثيل وعملنا كل الشغل مع بعض".

وتابعت منى زكي فى تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص للفيلم: "تركيب العمل ليها علاقة بالعنوان الرئيسى الكبير بأن الناس لما بتغلط وازاى بيلجأوا لربنا وإزاى بيكون عندك شكوك هل ربنا تقبلنى ولا لأ وهل سامحنى ولا لأ، والتساؤلات دى موجودة عندنا في الواقع بغض النظر عن نوع الخطأ اللى بنعمله في حياتنا، ولكن التساؤل ده موجود لدينا".

وعن اختيارات الملابس في العمل قالت منى زكى: "كان معانا الاستايلست مروة عبد السميع بالاتفاق مع الأستاذ هاني خليفة مقررة شكل الشخصية، وأنا بوافق على وجهات نظر الآخرين طالما لايقة على الشخصية، وأنا بحب كدة لأنه بيطلع منك حاجات مختلفة بعيدة عن تفكيرك".

وعن وقوع السيدات للخطأ في المجتمع وتناولها له في الفيلم قالت منى زكي: "الضغوطات النفسية مجرد أن أهلك مش بيبصوا ليكى بنظرة ثقة ممكن يخلي البنت تلجأ لأشخاص أخرى يدوها الثقة دى وتحس انها شخص جميل ومقبول، وأيضا الطموح المادي الزيادة عن اللزوم أحيانا بيعمل كده وأن الغاية تبرر الوسيلى، ففي حاجات كتير بيتتسبب في وقوع النساء ضحايا كتير".

وعن وصفها لشخصيات الفيلم قالت منى زكى: "شيرين رضا العقل المدبر وبتحب تسيطر على كل اللى حواليها وتتسلى بيهم، أما محمد فراج غلبان وبيدارى ضعفه الشخصي وتاريخ شخصيته انه يقرص على ناس تانية حوله، ومحمد ممدوح هو اول حب لبنات كتير ولما بتتصدم يا أما بتعرف تلم نفسها وتبقى اقوى ياما مبتعرفش، وهو كاسر القلوب ذو الطموح الزائد".

وتابعت منى زكى: "عارفة عبد الرسول هى الأم اللى مش مهتمة بأولادها وعندها حياتها الإجتماعية والمادة غالبة عليها فهى أم أنانية، وحسن العدل غلبان كلمة توديه وكلمة تجبيه وعاوز يشرب الشيشة ويبقى كويس وخلاص، أما محمد علاء جواه طفل وبيحب يجرب مشاعره اللى فيها غزل مع الناس كلها وده الإحساس اللى بيخليه تمام وكويس".

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة