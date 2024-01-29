شكرا لقرائتكم خبر عن عرض "الليلة الكبيرة" بمعرض القاهرة الدولى للكتاب يستقطب الأطفال والكبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقطب عرض "الليلة الكبيرة" لفرقة مسرح العرائس التابعة للبيت الفني للمسرح، الذي قدم اليوم ضمن برنامج العروض الفنية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب جمهور كبير من أعمار مختلفة والأغلبية كانت للأطفال وأسرهم، واكتظ الجمهور وحقق العرض تفاعلاً من قبل الحضور.

عرض "الليلة الكبيرة" كلمات صلاح جاهين، ألحان سيد مكاوى، عرائس ناجى شاكر، ديكور مصطفى كامل، وإخراج صلاح السقا، وتم تقديمه لأول مرة في الستينات من القرن الماضي على مسرح العرائس بالقاهرة ويدور أحداثه حول مظاهر الاحتفال بأحد الموالد الشعبية.

فرقة مسرح العرائس قدمت حفلها ضمن برنامج العروض الفنية ببلازا 1، فى إطار خطة وزارة الثقافـــــــــة لإثراء الحركة الثقافية وزيادة الوعى الثقافي والفكري وتشجيع الأدباء والمبدعين الموهوبين فى كافة المجلات الثقافية والفنية.