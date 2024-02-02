خالد الصاوي يطمئن الجمهور على حالته الصحية (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة :

طمأن الفنان خالد الصاوي، جمهوره على حالته بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية.

وقال "الصاوي" ببرنامج "عرب وود": "حالتي الصحية كويسة جدا بالنسبة لسني وبالنسبة لوزني، بس طبعا لازم أخد بالي من شوية حاجات".

وتابع: "أنا عندي مشكلة حاليا هي الجيوب الأنفية مع التنفس موسميا بيحصلي كده، المرة اللي فاتت كان عندي مشكلة في الفك حاجات عابرة".

وأضاف: "بحمد ربنا جدا.. أنا الحمد لله صحتي كويسة وبتمرن كل يوم سباحة وتدريبات بوكس".

يذكر أن، خالد الصاوي يعرض له في دور العرض السينمائي حاليا فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير وسلمى أبو ضيف، وخالد عليش، ومؤمن نور، ومحمد رضوان، وأمينة شلباية وآخرين، ومن إخراج حسام الجوهري.

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