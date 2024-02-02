ميرنا وليد - بيروت - حضرت الفنانة المصرية أنغام مباراة فريق نجوم نادي الهلال والنصر السعوديين ضد فريق انتر ميامي الأميركي التي أقيمت منذ ايام في موسم الرياض.

ونشرت أنغام فيديو لها من المقصورة الرئيسية بصحبة ابنها الأكبر، وبعدها صورة لها مع المستشار تركي آل شيخ وابنيها وفريق عملها.

وكان الفنان المصري أيضاً محمد حماقي اصطحب ابنته فاطمة معه لنفس المباراة وإلتقطت صورة مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي

وأحيت "أنغام" مؤخرًا حفلًا غنائيًا بعنوان "حوار غنائي بين أنغام وعاشور" مع الفنان المصري تامر عاشور على مسرح أبو بكر سالم نهاية شهر كانون الثاني الماضي وقدما سويًا عدد من الأغاني سويًا إلى جانب تقديم كلًا منهما عدد من أغانيهما منفردًا وسط حضور جماهيري ضخم ولاقت الأغاني تفاعل الحضور.

كانت هذه تفاصيل خبر أنغام برفقة إبنيها عمر وعبد الرحمن في مباراة نادي الهلال والنصر السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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