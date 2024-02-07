هكذا احتفل كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 39 مع عائلته في السعودية - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - إحتفل لاعب كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 39 مع عائلته في منزله في المملكة العربية السعودية وشارك صوراً من الاحتفالية البسيطة ظهر فيها الى جانب حبيبته عارضة الازياء جورجينا رودريغيز وأولاده.



وكتب تعليقاً على الصور وكتب: " أنا ممتن لقضاء عيد ميلادي التاسع والثلاثين بأفضل طريقة ممكنة: مع عائلتي مع العودة إلى الملعب للتدريب. شكرا لكم جميعا على الرسائل الدافئة!"

يذكر ان كريستيانو كان قد ابتعد عن الملاعب بعد تعرضه للاصابة الى انه تعافى وعاد للتدريب مع فريقه.