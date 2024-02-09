أعمال رمضانية قادمة حافلة بالإثارة والتشويق

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اكتملت بصفة نهائية قائمة المسلسلات التلفزيونية المنتظر عرضها في شهر رمضان المبارك، وتضم أكثر من 30 مسلسلا، تتسابق القنوات الفضائية استعدادا للإعلان عنها في ومضات تجتذب لها الجمهور الأوسع في العالم العربي.

تنوعت دراما رمضان في موضوعات قصصها ذات البعد الاجتماعي والتاريخي والديني بما يتلاءم مع ذوق المشاهد في موسم له خصائصه وطقوسه، عشر مسلسلات تعد الأضخم إنتاجا في كم درامي هائل سيملأ ساعات البث في ذروة المشاهدة:

1 – “الحشاشين”:

أضخم مسلسل في الدراما المصرية، ينتظره المشاهدون بشغف، من بطولة الفنان كريم عبد العزيز في دور حسن الصباح، بمشاركة الفنانين فتحي عبد الوهاب وأحمد عيد وميرنا نور الدين ونور إيهاب.

إخراج بيتر ميمي و تأليف عبد الرحيم كمال.

تدور أحداث المسلسل في القرن الحادي عشر الميلادي حول قصة حسن الصباح مؤسس جماعة الحشاشين.

2 -” العتاولة”:

مسلسل درامي خصصت له ميزانية ضخمة جدا، يعد من أكثر المسلسلات غموضا حيث يتكتم العاملون فيه على ما ينطوي عليه من تفاصيله.

يلعب دور البطولة فيه النجوم احمد السقا، طارق لطفي وباسم السمرة، إلى جانب البطولة النسائية المتمثلة في زينة، مي كساب ونهى عابدين .

والعمل من تأليف هشام هلال وإخراج احمد خالد موسى.

3 – “محارب”:

بطولة النجم حسن الرداد الذي يلعب دورعزيز محارب الصعيدي الهارب من الثأر، إلى جانب ثلة من الممثلين من بينهم أحمد زاهر وماجد المصري ونرمين الفقي وتامر عبدالمنعم وناهد السباعي وعفاف شعيب وملك زاهر ومحمود جنيور ياسين ومنة فضالي.

هذا العمل من تأليف أحمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

4 – “بيت الرفاعي”:

يعود الفنان أمير كرارة بقوة عبر مسلسل “بيت الرفاعي” وهو دراما شعبية تحتوي على الكثير من المفاجآت المثيرة.

ويشارك في البطولة أحمد رزق، ميرنا جميل، ريم مصطفى وسيد رجب.

والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وإخراج احمد نادر جلال.

5 – “المعلم”:

مسلسل لا يخلو من الإثارة والتشويق، يلعب دور البطولة فيه مصطفى شعبان وسهر الصايغ وهاجر أحمد و منذر ريحانة، من إخراج مرقص عادل وتأليف محمد الشواف.

يلعب مصطفى شعبان دور تاجر في سوق السمك.

6 – “إمبراطورية ميم”:

دراما مأخوذة مقتبسة من رواية إحسان عبد القدوس ويلعب دور البطولة فيها خالد النبوي، حلا شيحة، نشوى مصطفى، ونور النبوي، اخراج محمد سلامة.

7 – “الساعة 5”:

بطولة آسر ياسين و عائشة بن احمد، مسلسل تنطوي مشاهده على الغموض و الإثارة و التشويق.

وتدور حالة من التكتم حول أبطال المسلسل وقصته، بانتظار عرضه.

8- “المداح”:

يقدم النجم حمادة هلال النسخة الرابعة من المسلسل الناجح جماهيريا “المداح” والذي سيكون مزيجا من الإثارة والتشويق ويشاركه في البطولة رانيا فريد شوقي وخالد زكي ومحمد رياض .

العمل من تأليف أمين جمال و من إخراج احمد سمير.

9 – “الكبير”:

يعود الفنان أحمد مكي من جديد في النسخة الثامنة من مسلسل “الكبير” مع النجمة أمينة خليل يرافقهما أبطال الموسم السابق رحمة أحمد و محمد سلام.

المسلسل من تأليف أحمد سعد وإخراج محمود الجندي.

10 – “حق عرب”:

مسلسل درامي يقوم فيه الممثل أحمد العوضي بأول دور بطولي في مسيرته الفنية إلى جانب الممثلين رياض الخولي وهدى المفتي ووفاء عامر.

تأليف محمود حمدان و إخراج إسماعيل فاروق.