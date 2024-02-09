بعد الجدل.. عرض مسلسل محمد إمام في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حالة من الجدل أُثيرت خلال الأيام الماضية حول عرض مسلسل “كوبرا” للفنان محمد إمام في رمضان بسبب توقف تصويره لأكثر من مرة وإعلان الشركة المنتجة للمسلسل عن خروجه من السباق الرمضاني وتأجيله لعام 2025، ثم إعلانها عن عرض المسلسل في رمضان.

وحامت الشكوك حول عرض المسلسل في رمضان بسبب عدم إعلان أي قناة فضائية عرضه عبر شاشاتها، إلى أن حسمت منصة “شاهد” الأمر بإعلان استعدادها لعرض المسلسل، وطرحت البوستر الدعائي للمسلسل استعداداً لعرضه رسمياً في موسم رمضان 2024.

كما أعلنت قناة mbc مصر، عن عرض المسلسل نافيةً كل ما تردّد عن إيقافه، وذلك في بيان أصدرته عبر الصفحة الرسمية للقناة على “إنستغرام” وقالت فيه: “المنتج حسن عسيري ينفي إيقاف مسلسل “كوبرا”، بطولة الفنان محمد إمام، مؤكداً استمرار التصوير بوتيرة متسارعة”.

وكان محمد إمام قد أعلن من قبل عن مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٤ بمسلسل “كوبرا”، وروّج له عبر حسابه في “فيسبوك” إذ كتب: “توكّلنا على الله… مسلسل “كوبرا”… رمضان٢٠٢٤ إن شاء الله تأليف: أحمد أبو زيد.. إخراج: أحمد شفيق على قنوات MBC”.