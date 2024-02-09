ياسمين صبري تشوّق الجمهور لـ”رحيل”.. شاهدوا بوستر المسلسل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة ياسمين صبري حيرة جمهورها حول طبيعة الشخصية التي تؤديها في مسلسلها الرمضاني المقبل “رحيل”، حيث نشرت عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها الخاص في “إنستغرام” البوستر الأول للمسلسل والذي بدت خلاله وهي تنظر في المرآة لتظهر شخصية أخرى.

وتساءل الجمهور عن طبيعة الشخصية، وهل تجسد ياسمين في المسلسل شخصيتين، أم شخصية واحدة، أم تعاني ازدواجاً في الشخصية؟

وكانت الشركة المنتجة للمسلسل قد نشرت مجموعة صور من كواليس تصوير العمل، وعلّقت عليها قائلةً: “ياسمين صبري تواصل تصوير مسلسل “رحيل” للأسبوع الثاني”.

مسلسل “رحيل” يشهد عودة ياسمين صبري الى الدراما الرمضانية بعد غياب ثلاث سنوات، وهو من تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج إبراهيم فخر، وتقدّم من خلاله ياسمين صبري لأول مرة دور فتاة شعبية، وتدور أحداث المسلسل في إطار 15 حلقة.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين صبري في الدراما التلفزيونية، مسلسل “فرصة تانية” الذي عُرض في الموسم الرمضاني 2020، وشاركها في بطولته كلٌ من: أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمود البزاوي، محمد أبو داود، نهال عنبر، إدوارد، أشرف زكي، أحمد الشامي، عمر الشناوي، وهو من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم.

بينما يُعرض لها حالياً في السينما فيلم “أبو نسب” الذي تشارك في بطولته الى جانب الفنانَين محمد إمام وماجد الكدواني، وعدد من النجوم.