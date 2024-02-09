فشل في تحقيق إيرادات جيدة.. فيلم يسرا مهدد برفعه من دور العرض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أنه لم يمضِ على عرضه أكثر من أسبوعين، بات فيلم “ليلة العيد” من بطولة الفنانة يسرا معرّضاً في أي لحظة للسحب من دور السينما، والسبب هو فشله في تحقيق إيرادات جيدة تسمح باستمرار عرضه.

ولا تزال إيرادات فيلم “ليلة العيد” ضعيفة منذ بدء عرضه في دور السينما، ويتذيّل قائمة الإيرادات اليومية بين الأفلام السينمائية المنافسة، وهو ما يهدّد بوقف عرضه.

وأكد الموزّع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات صحفية، أن فيلم “ليلة العيد” من بطولة يسرا، لم يستطع حتى الآن الصمود أمام المنافسة الشرسة لموسم الشتاء السينمائي حيث حقق يوم الأربعاء الماضي 1339 جنيهاً فقط، في شباك التذاكر.

وقال الدفراوي: “إذا استمر عرض الفيلم على هذه الحال فهو مهدّد بالخطر وسيتم رفعه من دور السينما”.

وكانت يسرا قد أكدت في تصريحات إعلامية، أن الفيلم لا يحكي عن حدوتة واحدة بل يتناول مجموعة حواديت جرى تضفيرها بشكل جميل جداً، على يد الكاتب والسيناريست أحمد عبد الله والمخرج المتميز سامح عبد العزيز. وأوضحت: “لازم نقدّم حاجة مميزة ليها مذاق مختلف حتى لو قدمنا أنواع كوميدية لازم نعمل حاجة مخصوصة تتناول مشاكل حقيقية، ولا أقلق من ذوق المشاهد وعارفة إن ممكن ميعجبش أو يخافوا يتفرجوا عليه أو ميحبوش علشان بيوجع لكن عارفة إني عاملة حاجة صح وفرحانة بيها”.

ويشارك يسرا في بطولة فيلم “ليلة العيد” عدد من الفنانين بينهم: ريهام عبد الغفور، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهنا، عبير صبري…، وتدور أحداثه في إطار درامي، حول معاناة نساء عدة يعشن على إحدى الجزر، ويتعرّض لمشاكل وأزمات كثيرة بسبب عدم تفهم بعض الرجال لحقوقهنّ.