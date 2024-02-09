محمد رمضان يطرح كليب “عربي” بمشاركة Future ومساري

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت شركة “يونيفرسال أربيك ميوزيك”، الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الموسيقى، أغنية “عربي” التي يقدّمها النجم المصري محمّد رمضان مع النجمين Massari وFuture.

شاركت في تنفيذ الأغنية أسماء بارزة في عالم إنتاج الموسيقى فكتب كلماتها إلى جانب Massari ومحمّد رمضان كلّ من Nayvadius DeMun Wilburn ومُصطفى حدوتة وFarghaly Blax، أمّا التوزيع الموسيقيّ فللفنّان Massari وScott Storch وMartin “Adium” Sinotte الذي نفّذ أيضاً الميكس والماسترينغ.

يُذكر أنّه تمّ تصوير كليب أغنية “عربي” في الولايات المتحدة الأميركيّة، وتحديداً في شيكاغو وميامي تحت إدارة المُخرج Juan Felipe Velasquez، والأغنية لفتة بصوت النجوم الثلاثة تجمع كلّ الدول العربيّة بأغنية.

تجدر الإشارة الى أنّ النجم محمّد رمضان كان قد وقّع عقد إدارة أعمال مع شركة SALXCO، وهي واحدة من أسرع شركات إدارة الأعمال نمواً على مستوى العالم. كما كان قد شارك في حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقيّة 2023 الذي أُقيم في الـ”كوت ديفوار” وسيلتقي الجمهور أيضاً في حفل الاختتام.