شيرين عبد الوهاب تعود بقوّة بـ”الدهب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب أغنيتها الجديدة بعنوان “الدهب” من إنتاج شركة “روتانا للصوتيات والمرئيات”، في عودة للتعاون بينهما.

وحملت الأغنية الأولى لشيرين منذ ما يقارب 3 سنوات، توقيع تامر حسين في الكلمات، مدين في الألحان، مع الموزع الموسيقي توما.

وحققت الأغنية أكثر من 100 ألف مشاهدة على موقع “يوتيوب” خلال أقل من 24 على طرحها في قناة “روتانا” الرسمية.

كانت شيرين قد كشفت الصيف الماضي عن أنها تستعد لطرح أربع أغنيات من ألبومها الغنائي الجديد مع شركة روتانا.

وقالت شيرين في تصريحات إعلامية، على هامش الحفل الغنائي الذي أحيته في جدة: “ألبومي مع شركة روتانا في أربع أغاني منه نازلين، ويليهم أربع أغاني، يعني هيكون مقسم أربعة في أربعة، وفي حفلات كتيرة”. وذلك عقب إعلان شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عن تجديد تعاونها مع شيرين عبد الوهاب في نيسان (أبريل) من العام الماضي.