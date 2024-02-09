خلال تواجدها في إحدى التجمعات في مدينة حفر الباطن، تفاجأت الإعلامية الكويتية حليمة بولند بمشهد مؤثر. وفوجئت حليمة بامرأة تقوم برقية الإعلامية وتقرأ الأذكار بتأنٍ وتركيز. وعبرت حليمة بولند عن سعادتها وامتنانها لهذا التصرف الجميل، قائلة: “مشكورة على هذه الرقية الجميلة يا بعد عمري، فديت الجمهور الراقي”.
كانت حليمة بولند قد تواجدت في حفر الباطن لحضور معرض العطور، ولقيت ترحيبًا كبيرًا من جمهورها المخلص. وعبرت عن سعادتها بتلك اللحظة المميزة التي شهدتها، حيث تجسدت روح التسامح والتقارب الديني في المجتمع.
كانت هذه تفاصيل خبر حليمة بولند تتفاجأ بمشهد مؤثر في حفر الباطن: امرأة تقرأ الأذكار أثناء رقيتها لها -فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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