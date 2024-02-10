موال مُبكي من عاصي الحلاني لوالديه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني موالا حزينا ومبكيا عن والديه الراحلين، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّق على الفيديو الذي تضمن صورا له ولوالديه بالقول: "مشتاق لأمي وابي وايمت يجي الملقى".
وتلقى عاصي الحلاني تعليقات دعت لوالديه بـ الرحمة والمغفرة.
على صعيد آخر كان قد طرح عاصي الحلاني مؤخرا الفيديو كليب الرسمي لأغنيته " عمرها الخيانة" ونشر مقطع فيديو صغير من الكليب على حسابه الخاص، وعلق قائلاً : "الآن يمكنكم مشاهدة فيديو كليب عمرها الخيانة، فارس الغناء العربي ".
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