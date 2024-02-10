موال مُبكي من عاصي الحلاني لوالديه-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني موالا حزينا ومبكيا عن والديه الراحلين، وذلك على حسابه الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، وقد علّق على الفيديو الذي تضمن صورا له ولوالديه بالقول: "مشتاق لأمي وابي وايمت يجي الملقى".



وتلقى عاصي الحلاني تعليقات دعت لوالديه بـ الرحمة والمغفرة.

على صعيد آخر كان قد طرح عاصي الحلاني مؤخرا الفيديو كليب الرسمي لأغنيته " عمرها الخيانة" ونشر مقطع فيديو صغير من الكليب على حسابه الخاص، وعلق قائلاً : "الآن يمكنكم مشاهدة فيديو كليب ‫عمرها الخيانة‬، فارس الغناء العربي ".