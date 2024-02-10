هل فعلا تركت شروق دينها وعائلتها من أجل دكتور فود؟ هكذا رد

ميرنا وليد - بيروت - بعد الجدل الذي أحدثه الدكتور فود وشروق على مواقع التواصل الإجتماعي، وقول البعض ان شروق تركت دينها من أجله، علّق الدكتور فود على ذلك بـ القول: "ما حدا ترك دينه وعيلته منشاني أنا ابن عيلة عندي اخوات و الاشياء الي انقالت عني مو من شيمي و اخلاقي".



وكان قد نشر دكتور فود فيديو على حساباته يقول فيه : "ما برضى كون حديث الساعة بهيك موقف زبالة، هذا الشي ما بيشبهني، ما بليق فيي ما بليق بعيلتي "، وذلك بعد اتهام زوجته له بالخيانة.