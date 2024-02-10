طليقة يوسف الشريف تكشف لأوّل مرّة تفاصيل انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الكاتبة والمؤلفة إنجي علاء، للمرة الولى عن تفاصيل انفصالها عن الفنان يوسف الشريف وعلاقتها به بعد طلاقهما، معلقة على تعاطف الجمهور مع نبأ انفصالهما والحب الكبير الذي وجدته من المتابعين.

وقالت إنجي: “سعدت جدًا بتعليقات الجمهور، لأنهم عاشوا معنا من الأول للآخر كل حاجة وكل الخطوات، وكل كلمة أثرت فيا جدًا وبسطتني جدًا منهم، وكله نصيب، وبدعي ربنا دايمًا يعمل اللي فيه الخير”.

وأضافت: “أنا تلقائية شوية واللي في قلبي على لساني وحاولت أغير ده مؤخرًا ودي طبيعتي، واللحظة نفسها بطلعها بصدق ولذلك اللحظات الصادقة بيني وبين يوسف الشريف وصلت للناس، وحسيت إن الناس إخواتي وحاسين بيا زي ما حسوا بيا قبل كده وبيشجعوني ومعانا وحسيت إن كأنهم عيلتي”.

وتابعت: “طلاقي من يوسف الشريف موقف شخصي ولكن حب الناس وتعليقاتهم كان سبب إنهم عاشوا معانا فترة طويلة وسنين طويلة وده فوق راسي”.

وأكملت: “أنا ويوسف الشريف فيه احترام وتقدير وعشرة وولاد وهيفضل الاحترام والتقدير موجود بينا، وعلاقتنا جيدة جدًا، واحنا عشرة 16 سنة، وهنستمر في التعاون معًا فنيًا، وأنا عندي مشاريع وهو عنده مشاريع ولو فيه مشروع مع بعض هنعمله”.

وأضافت عن مسلسل “الراكون” الذي يجمعها بيوسف الشريف: “كتبته في سنتين، والعمل 30 حلقة وحصل ظروف إنتاجية في شهر أغسطس ولذلك قرر صناع العمل تأجيله لرمضان 2025”.

وأضافت: “المسلسل جاهز واتعمل فيه مجهود كبير جدًا في التحضير، وماندو العدل بذل مجهود كبير وسعدت بالتعاون معه، والمسلسل حلو أوي، وميزته إنه أخذ وقت في الكتابة”.

وعن حقيقة تأجيل المسلسل بسبب الطلاق قالت: “المسلسل اتأجل في شهر أغسطس الماضي قبل طلاقي من يوسف الشريف، وأي عمل معمول صح لما ينزل في أي وقت هينجح”.

وعلقت إنجي علاء على أدائها العمرة بعد شهر من طلاقها مؤكدة أنها كانت تحتاج إليها في ذلك الوقت وشعرت بالراحة النفسية بعد أدائها.

وقالت: “كنت حاسة ربنا بيناديني في الوقت ده سبحان الله، وحسيت إني عاوزة أتكلم مع ربنا، وكمان فيه مشاعر ما بقتش موجودة بين البشر صعب تقوليها لحد يفهمك”.

وأضافت إنجي: العمرة ريحتني نفسًيا، وحسيت إن العمرة دي كانت مهمة رغم إني عملت عمرة أكتر من مرة، ولكن كنت فعلًا محتاجاها والحمد لله إن ربنا كتبها ليا في الوقت ده، ورجعت مستريحة نفسيًا وبحاول أكون أحسن ودايمًا بحاول يكون فيه بيني وبين ربنا تواصل”.