أنغام تتألق في ليلة ساحرة من ليالي “فبراير الكويت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة ساحرة حضرها الآلاف من محبوها في الكويت، أحيت النجمة المصرية أنغام حفلها المنتظر ضمن فعاليات مهرجان “فبراير الكويت” والمقام على مسرح الكويت أرينا بمشاركة النجم فؤاد عبد الواحد.

وقدمت أنغام خلال الحفل مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة، بالإضافة إلى عدد من الأغنيات الخليجية والتي تفاعل معها الحاضرون.

وتألقت أنغام في الحفل بغناء أغنية “أكتبلك تعهد” من دون موسيقى وسط التصفيق والهتافات من قبل الجمهور الذي حضر الحفل.

وكانت أنغام قد أحيت مؤخرًا حفلًا غنائيًا بمشاركة الفنان تامر عاشور ضمن فعاليات موسم الرياض وقدم الثنائى مجموعة من الأغنيات المختلفة التي تفاعل معها الجمهور.

من ناحية أخرى استضافت النجمة الإماراتية أحلام أنغام في إحدى حلقات برنامجها الجديد “أحلام ألف ليلة وليلة”، والمذاع عبر فضائية أبو ظبي.

وتحدثت أنغام خلال الحلقة عن الكثير من تفاصيل حياتها التي تطرقت لها للمرة الأولى، بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتها في بداية مشوارها الغنائي.

وقدمت أنغام خلال الحلقة العديد من الأغنيات اللايف كما شاركتها أحلام في تقديم بعض الأغنيات باللهجة الخليجية.