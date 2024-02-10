تكريم إيمي وحسن الرداد في مهرجان الأقصر.. ولمن أهدت هي جائزتها؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أقيم مساء أمس (الجمعة) حفل افتتاح الدورة 13 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية بمعبد الأقصر. وكرمت إدارة المهرجان الفنانة إيمي سمير غانم وزوجها الفنان حسن الرداد عن مجمل أعمالهما.

وفي كلمتها التي ألقتها عقب تكريمها من إدارة المهرجان قالت إيمي: “الفترة اللي فاتت أهديت تكريماتي لناس كتير، لكن التكريم دا بهديه لنفسي، وأشكر مهرجان الأقصر على التكريم”.

وحضر حفل الافتتاح من الفنانين حسن الرداد وإيمي سمير غانم والمخرج خيري بشارة والمخرج محمد ياسين والفنان أحمد حاتم والفنان أحمد فتحي والمنتج محمد العدل والفنانة تيسير فهمي، والعديد من الوفود الإعلامية العربية والأجنبية والفنانين العرب المشاركين في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية في دورته الثالثة عشرة.

وشهد حفل الافتتاح إطلاق أغنية “أفريقيا كل الألوان”، والتي تعبر عن شعار الدورة رقم 13 ثم تبعها التكريمات وتقديم لجان التحكيم، كما شهد الحفل تكريم المخرج المغربي حسن بن جلون والممثلة البوركينة آيا كيتا والمنتج جابي خوري والمخرج خيري بشارة الذي تحمل الدورة الـ13 للمهرجان اسمه.

يذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تأسس سنة 2012، بهدف دعم وتشجيع الإنتاج السينمائي الإفريقي والشراكة بين دول القارة من خلال توطيد الروابط الإنسانية والسياسية بين شعوب أفريقيا وخلق شبكة من التواصل المستمر بين صناع السينما الأفريقية في جميع أنواع الأفلام، ومساعدة الفيلم الأفريقي للنفاذ عالمياً.