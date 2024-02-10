أكرم حسني يطرح البوستر الرسمي لمسلسل" بابا جه"

محمد اسماعيل - القاهرة - طرح النجم أكرم حسني البوستر الخاص بمسلسله الرمضاني "بابا جه" والذي يعود به للمنافسة الدرامية في رمضان، عبر حسابه الخاص على انستجرام.

ويعود النجم أكرم حسنى إلى دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "بابا جه" المكون من 15 حلقة، وذلك بعد غيابه رمضان الماضي.

ويظهر أكرم بدور رجل يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعياتها.

مسلسل "بابا جه" بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، سماء إبراهيم، فريال يوسف، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف والعمل من تأليف وائل حمدي وإخراج خالد مرعي وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر ويعرض على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المقبل.