الاقتصاد

سعر سهم المستثمرين (QIGD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-01-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر سهم المستثمرين (QIGD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-01-2026 1/2
  • سعر سهم المستثمرين (QIGD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-01-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سهم المستثمرين (QIGD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-01-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-01-26 01:06AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

انخفض سعر سهم المستثمرين (QIGD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 1.56 ريال، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

 

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 1.56 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 1.618 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا