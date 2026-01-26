سعر سهم المستثمرين (QIGD) يتراجع بتأثير مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-01-2026

انخفض سعر سهم المستثمرين (QIGD) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 1.56 ريال، ليجني السهم أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول السهم في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من هيمنة واستقرار الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، خاصة مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تميل نحو صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة المذكورة 1.56 ريال، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند سعر 1.618 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: حيادي