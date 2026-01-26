سعر سهم ام آي اس (7200) يخترق مقاومة محورية – توقعات اليوم – 26-01-2026

عزز سعر سهم شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية (4263) من مكاسبه القوية في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، لينجح في اختراق مستوى المقاومة الحالي 176.80 ريال، تلك المقاومة التي كانت هدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، مصحوباً بزيادة ملحوظة في أحجام التداول، ما يشير إلى صحة هذا الاختراق من الناحية الفنية، وسط تأثره بالخروج من نطاق قناة سعريه هابطة كانت تحد تداولاته السابقة على المدى القصير، مع استمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القدامة، خاصة طيلة استقراره اعلى سعر 176.80 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 186.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد