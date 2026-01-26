سعر سهم دار الأركان (4300) يخترق هدفنا السعري – توقعات اليوم – 26-01-2026

انخفض سعر سهم بنك بوبيان (BOUBYAN) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وذلك وسط تأثره في وقت سابق بكسر خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل مقاومة ديناميكية تحول دون فرص تعافي السهم على المدى القريب، خاصة ونلاحظ في الخلفية من ذلك بدء ظهور تقاطع سلبي من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم في تصريف تشبعه البيعي بها، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من الخسائر في الفترة المقبلة.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 720.00 دينار، ليستهدف مستوى الدعم المحوري والقريب 694.00 دينار، مع وجود فرص قوية لكسره.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط