بعد نجاح حفله في قطر.. أحمد سعد يوّجه رسالة لجمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أحمد سعد على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مجموعة من الصور من حفله الذي أحياه في ختام بطولة كأس آسيا لكرة القدم بقطر.

ووجه سعد الشكر للجمهور الذي تفاعل معه في الحفل حيث علق على الصور قائلاً: “جمهور قطر الجميل فرحتوني بالتفاعل النهاردة جدًا والأطفال الحلوين اللي غنوا معايا، حقيقي كان يوم حلو بيكم أوي، شكرًا لهيئة السياحة وشركة تذكار على الحفل الأكثر رائع.

وكان أحمد سعد قد روّج لحفله في قطر، من خلال منشور عبر حسابه على “إنستغرام”، قال فيه: “حبايبي وجمهوري الحبيب اللي مستني أشوفه في قطر، إن شاء الله هكون معاكم 11 فبراير على المسرح الروماني، وإن شاء الله تكون حفلة جميلة جدًا”.

يُذكر أن أحمد سعد كان قد طرح مؤخراً أغنية “بعتذر لك”، عبر صفحته الرسمية على “يوتيوب”، والمنصات الرقمية، وهي من كلمات محمد شافعي، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى يحيى مهدي، وحققت الأغنية نحو مليون ونصف مليون مشاهدة منذ طرحها.