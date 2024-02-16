نبيل شعيل ينثر أجواء الفرح والبهجة في فبراير الكويت

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أحيا الفنان الكويتي نبيل شعيل حفلًا غنائياً كبيراً ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت، على مسرح أرينا الكويت بمشاركة فرقته الموسيقية بقيادة المايسترو مدحت خميس.

وبدأ الفنان نبيل شعيل فقرته الغنائية بتقديم أغنية وطنية وهي “العهد الجديد” والتي تفاعل معها جمهور الحفل بشكل كبير، ليُقدم بعد ذلك مجموعة من أشهر أغانيه والتي جاء من ضمنها “ندمان قلبي عالشوق، جيل الطيبين”، كما شارك جمهور حفل مهرجان فبراير الكويت الغناء مع الفنان نبيل شعيل وسط حالة من البهجة والفرح، كما قدم الفنان نبيل شعيل خلال فقرته الغنائية أغنيته الشهيرة “الله يا خوفي”.

ومن المنتظر أن يُشارك في الحفل الغنائي السادس من مهرجان فبراير الكويت فرقة “ميامي” والتي ينتظرها الجمهور.

يُذكر أن آخر أغنية طرحها الفنان نبيل شعيل وروَّج لها عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي أغنية وطنية جاءت بعنوان “العهد الجديد”، ونشر فيديو لها وكتب “العهد الجديد واحدة من 7 أغاني من إنتاج شركة روتانا مهداة لصاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ مشعل الأحمد الصباح حفظه الله ورعاه”.