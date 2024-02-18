بوستر مسلسل محمد إمام يُحدث ضجة.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان محمد إمام على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” البوستر التشويقي الأول لمسلسله الجديد “كوبرا” الذي يخوض به ماراثون دراما رمضان 2024، وذلك بعد عامين من الغياب عن المشاركة في موسم دراما رمضان.

وروج إمام للمسلسل وعلق على البوستر قائلاً: “توكلنا على الله.. بعد غياب سنتين عن المسلسلات يسعدني اقدملكم .. كوبرا”.

ولاحظ جمهور إمام أن البوستر لم يتضمن أياً من نجمات العمل حيث ضم كل الأبطال الرجال في المسلسل، ليرفع البوستر شعار “للرجال فقط”، في سابقة جديدة على الأعمال الدارمية.

مسلسل كوبرا مكون من 15 حلقة ويشارك في البطولة كل من: محمد أسامة أوس أوس وهشام إسماعيل وكزبرة ومحمد ثروت ومحمود عبد المغني وأحمد فتحي من تأليف أحمد أبو زيد وإخراج أحمد شفيق.

يذكر أن آخر أعمال محمد إمام الدرامية كان مسلسل “النمر” الذي تم عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2021 وشاركه البطولة هنا الزاهد ونيرمين الفقي ومحمد رياض وبيومي فؤاد من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.