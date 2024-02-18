الجمهور يوقف تصوير مسلسل حمادة هلال.. شاهدوا ما حصل في كواليس “المداح 4″؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان حمادة هلال على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” مقطع فيديو كشف من خلاله عن توقف تصوير مسلسله الرمضاني الجديد “المداح 4” بعد تجمهر عدد كبير من جمهوره في مكان التصوير والذي يتم بإحدى المدن الساحلية.

وظهر في الفيديو الذي نشره حمادة هلال عدد كبير من الأطفال والشباب يجرون على موقع تصوير مسلسل “المداح أسطورة العودة”، ما دفعه لإيقاف التصوير والتحدث معهم، وعلق هلال على الفيديو كاتباً: “الناس الطيبة الجميلة أثناء تصوير مسلسل المداح أسطورة العودة”.

يشارك في بطولة المسلسل كل من: خالد سرحان، فتحي عبد الوهاب، هبة مجدي، حنان سليمان، صبحي خليل، هلا السعيد، دنيا عبد العزيز، سهر الصايغ ، وغيرهم، والمسلسل من تأليف أمين جلال، وإخراج أحمد سمير فرج”.

يُذكر أن الأجزاء الثلاثة التي قدمها حمادة هلال من مسلسل “المداح” على مدار السنوات الثلاث الماضية حققت نجاحاً كبيراً ومشاهدات عالية.