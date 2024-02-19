“رجع قلبي”.. كارول سماحة تسترجع ذكريات هذه الأغنية مع الجمهور

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في خطوة لاقت تفاعلًا كبيراً من المتابعين ومحبيها، استرجهت النجمة اللبنانية كارول سماحة ذكريات أغنية “رجع قلبي” التي طرحتها منذ سنوات، بمقطع فيديو نشرته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، وظهرت من خلاله في لقطات عفوية في نزهة بأحد شوارع القاهرة.

ونالت إطلالة كارول سماحة إعجاب المتابعين الذين شاركوها ذكرياتهم مع أغنية “رجع قلبي”، وهي واحدة من الأغنيات الرومانسية الجميلة التي قدّمتها خلال مشوارها الفني.

الجدير ذكره أن كارول سماحة طرحت مؤخراً أغنيتها الجديدة “بوسة”، وهي من كلمات تامر حسين وألحان شريف بدر وتوزيع هاني يعقوب، أما الكليب فهو من إخراج بتول عرفة.

وتجسد كارول في الكليب دور مدبّرة منزل تقع في حب صاحب البيت الذي تعمل فيه وتذهب بأحلامها إلى علاقة ممكن بينها وبينه بعد سماعها مكالمة هاتفية بينه وبين والد زوجته يخبره خلالها أنه يريد الطلاق من ابنته لتفاقم المشاكل بينهما واستحالة حلّها.