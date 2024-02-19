أشرف عبد الباقي يردّ على منتقدي استعانته بمدرّب تمثيل في “جولة أخيرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أشرف عبد الباقي من خلال حسابه الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو ردّ فيه على الانتقادات التي طاولته بعد إعلانه عن استعانته بمدرّب تمثيل، في أثناء تحضيراته لشخصية “تامبي” التي يقدّمها في مسلسل “جولة أخيرة”، بطولة الفنان أحمد السقا، والذي عُرض خلال الفترة الماضية وحقق نجاحاً كبيراً.

وقال أشرف: “في حد يقولي إنت أخدت كورسات أو ورشة تمثيل، لأ هي مش ورشة تمثيل، برا أي ممثل كبير أو صغير بيبقى محتاج حد يقعد معاه ويتكلموا عن الشخصية، وده اللي حصل فعلاً لما بدأت أجهّز لشخصية “تامبي””.

وتابع أشرف عبد الباقي حديثه موجّهاً الشكر الى جمهوره وفريق عمل مسلسل “جولة أخيرة”، حيث قال: “بعد نهاية مسلسل “جولة أخيرة” بشكركم على تفاعلكم الفترة اللي فاتت، وأنا كنت أول مرة بقدّم شخصية مثل “تامبي”، وساعدتني فيها طبعاً المخرجة مريم الأحمدي، وأنا بشكر كل فريق العمل وكل الممثلين وأحمد السقا صديقي، أتمنى شخصيتي تكون عجبتكم، وتشوفوا أعمال تانية مش عارف هي إيه، بس إن شاء الله تشوفوا أعمال تانية تعجبكم زي ما عجبكم “جولة أخيرة””.

وكان أشرف عبد الباقي قد أثار الجدل بعد الكشف عن استعانته بمدرّب تمثيل في مسلسل “جولة أخيرة”، إذ قال: بنيت شخصية “تامبي” مع رامي الجندي مدرّب التمثيل، ودي أول مرة أتعامل فيها مع مدرب تمثيل بعد 38 سنة شغل في المجال، وسعدت بالتعاون معه؛ والمهنة موجودة خارج مصر ولكنها موش متوفرة هنا، وأخيراً بدأت في الانتشار في مصر، وتحمّست لها جداً”.

وضم المسلسل عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشامي، أشرف عبد الباقي، علي صبحي، صفاء الطوخي، حنان سليمان…، وهو من تأليف أحمد ندا وأحمد الخشيبي، وإخراج مريم أحمدي.