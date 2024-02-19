وائل كفوري في “26 ثانية”.. فيديو من الطائرة يحدث ضجّة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدّر النجم اللبناني وائل كفوري الترند على مواقع التواصل الإجتماعي، بعدما شارك متابعيه مقطع فيديو جديد من داخل الطائرة الخاصّة الّتي وصل بها إلى ألمانيا.

وشارك النجم اللبناني متابعيه على تطبيق انستغرام فيديو ظهر فيه بكامل وسامته وأناقته وهو يدخّن السيجارة ويتناول الفواكه على متن الطائرة. ولفت وائل الأنظار بمجوهراته الضخمة ووسامته الملفتة.

وأرفق وائل كفوري الفيديو بعبارة “26 ثانية”، فتفاعل معه الجمهور بشكل واسع وتركوا له الكثير من التعليقات التي عبّرت عن محبّتهم الكبيرة له.

وكان وائل قد أحدث ضجة كبيرة بحفله الأخير في ألمانيا بمناسبة عيد الحب، حيث حضر الحفل عدد كبير من محبيه وكانت الأجواء حماسية وممتعة.