سعد لمجرد يغني باللبناني لأوّل مرّة: “محتال الحب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد تشويق الجمهور لأغنيته الجديدة، فاجأ النجم سعد لمجرد محبيه بإطلاق أغنية “محتال الحب” باللهجة اللبنانية.

وتمكن النجم المغربي من إحداث ضجة كبيرة وجدلاً واسعاً بين محبيه، وانقسمت التعليقات بين من أحب غناءه باللهجة اللبنانية البسيطة، ومن اعترض على هذه الخطوة، باعتبار أن اللهجة لا تليق بصوته.

والأغنية ذات طابع رومانسي، وهي من ‎كلمات رامي شلهوب و‎ألحان جمال ياسين وإخراج كريم بينيس، وتضمن الكليب مشاهد لطيفة مليئة بالرومانسية والكوميديا.

وشارك سعد لمجرد متابعيه على “إنستغرام” مقطع فيديو من الكليب، وحققت الأغنية على “يوتيوب” أكثر من 370 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة، وتمكن سعد من أن يكون “تريند” على السوشيال ميديا في الساعات الأخيرة.