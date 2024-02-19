عاصي الحلاني يحصد نجاح “عمرها الخيانة”.. هذا ما حققه الكليب في أسبوعين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حقق فيديو كليب فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الجديد “عمرها الخيانة” أكثر من مليوني مشاهدة بعد أسبوعين من طرحه عبر قناة شركة “روتانا” على يوتيوب.

أغنية “عمرها الخيانة” تتناول موضوع الخيانة وهي من ألحان عاصي الحلاني وكلمات علي المولى وتوزيع طوني سابا وحققت رواجاً واسعاً بعد صدورها في ألبوم عاصي الحلاني الجديد “طلّ الملك”.

فيديو كليب الأغنية فتم تصويره في دبي مع المخرج عادل سرحان، الذي استعان بكاميرا جديدة استقدمها من باريس، وحمل العمل رسالة إنسانية وإجتماعية ترجمت موضوع الأغنية فيختتم الكليب بكلمات مؤثرة قائلاً: “أكبر خيانة هي خيانة الشخص لمشاعره وقلبه.. هاي هي الخيانة”.

وتعتبر هذه الأغنية هي الثالثة التي يصوّرها عاصي الحلاني من ألبومه، إذ سبق وطرح في الأشهر الماضية فيديو كليبين لأغنيتي “تعرف شنو أحبك” و”ملهوف عليك”.

الجدير ذكره أن ألبوم عاصي الحلاني “طلّ الملك” تضمن 8 أغنيات وهي: “ريحة عطر، عمرها الخيانة، طل الملك، تعرف شنو أحبك، ففتي ففتي، ماشيه بتدلع، ملهوف عليك، وياللي جبينك ضاوي”.