شاهد ردة فعل الفنانة اليمنية أروى لحظة مقابلتها الممثل إبراهيم الحربي

شاركت الفنانة اليمنية أروى فيديو يوثق لحظة لقائها بالممثل إبراهيم الحربي.

في المقطع المتداول على منصة “إكس”، ظهرت أروى وهي تعبر عن فرحتها بلقاء الحربي.

وقالت أروى: “مرحبًا بك، يا حبيبنا… نتعلم منك، أيها الاستاذ الكبير”.

رد الحربي، الممثل، قائلاً: “أنتِ الاستاذة، ما شاء الله عليكِ… الحمد لله لقد اجتمعنا أخيرًا”.

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