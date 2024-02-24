شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج السعيد منسى يقدم ورشة الرحلة بمسرح الأقاليم الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المخرج المسرحي السعيد منسي ورشة مسرحية بعنوان "الرحلة" من النص للعرض، وذلك تحت رعاية الإدارة العامة للمسرح والتي تديرها سمر الوزير، والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، والإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وسيكون للورشة مساران الأول في مدينة طنطا والثاني بالمنوفية، وذلك تزامنًا مع المهرجانات الإقليمية لنوادي المسرح المقام حاليا علي مسارح قصور الثقافة، وذلك في الفترة من 29 فبراير وحتي 6 مارس وستكون الورشة معنية بهواة الإخراج والكتابة وأيضًا للتثقيف التمثيلي، ويشارك المخرج السعيد المنسي بالورشة الناقد والكاتب مجدي الحمزاوي.

وكانت آخر عروض المخرج السعيد منسي ضمن فاعليات مهرجان ابداع الجامعات مسرحية "النور" عن رائعة الكاتب الكبير بهاء طاهر نقطة نور، كتابة شادي السعيد، ديكور أحمد الشربي، ألحان زياد هجرس، استعراضات إبراهيم كابو، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء دينا عمران، تدريب ممثلين محمد شحاتة.. كريم عبد العليم، مخرجان منفذان نور إسماعيل، إخراج السعيد منسي.

وكان قد قال السعيد منسي لـ"الخليج 365": فكرة العرض تدور حول أن الانسان دائمًا ما يكون لديه فرصة للخروج من الظلمه إلى النور، مهما أرتكب من أثام، عليه فقط أن يتمسك بالنور الذي يدخله مهما كان خافتا، ورؤيتي الإخراجية تعتمد علي خلق جو صوفي حيث أن الأحداث تدور في حي السيده زينب وتحديدًا في الليلة الكبيرة لمولد السيدة زينب وتم الاستعانة ببوردة البوصيري واستخدام الموسيقي الحية لترسيخ الحالة الصوفية.