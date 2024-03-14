كيت ميدلتون محبطة وتشعر بالصدمة بعد الضجة التي أحدثتها صورتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ذكرت عدة مصادر موثوقة من داخل القصر الملكي لصحيفة دايلي ميل البريطانية أن الضجة التي أحدثتها صورة أميرة ويلز كيت ميدلتون في يوم الأم تسبب للأخيرة الإحباط كما جعلتها في حالة من الصدمة حول كم الانتقادات التي وجهت لها حتى بعد اعترافها بأنها أجرت بعض التعديلات على الصورة بنفسها.

وورد في التقرير نقلاً عن أحد المصادر من داخل القصر قوله: “نعم حصل خطأ ولكنها قامت بالاعتراف بذلك وقدمت اعتذارها، الأمر محزن للغاية للجميع”.

كما أضاف المصدر : “لكن نحن جميعاً نشعر بأنه حان الوقت للاعتراف بأن الخطأ تم بحسن نية، كما كان اعتذارها، والمضي قدماً”.

التعديلات التي خضعت لها الصورة

وفي هذا السياق تمكنت مجلة دايلي ميل البريطانية من تحديد 16 خطأ في التعديل أجرته كيت ميدلتون على الصورة، وتشمل أخطاء التعديل التمويه الواضح حول شعر الأميرة كيت وأصابع الأمير لويس، ومشاكل التحديد في معصم الأميرة شارلوت الأيسر وتنورتها، والنمط على سترة لويس المائل، وتموضع السحاب على سترة كيت يظهر أيضاً بشكل غير صحيح.

وقد تحدثت الصحيفة مع عدة مصورين واستشهدت بآراء مهنية متباينة حول مدى تعديل الصورة، حيث قال بعضهم إنهم يرون علامات التعديل في حين اختلفت آراء الآخرين حول مدى استخدام برنامج الفوتوشوب.

1- تمت إزالة جزء من كم السترة على يدي الأميرة شارلوت فوق يدها اليسرى.

2- يبدو أن سحابة سترة الأميرة كيت منحرفة الاتجاه.

3- شعر الأميرة شارلوت يظهر بشكل غريب في أسفله.

4- تظهر تنورة الأميرة شارلوت بشكل غريب حول خصرها.

5- تبدو قدم الأميرة شارلوت غير واضحة.

6- الشكل الهندسي على كم سترة الأمير لويس مائل.

7- إبهام اليد اليمنى للأمير لويس يظهر بشكل غير واضح.

8- هناك مسافة بين يد الأمير لويس والرف الموجود.

9- الرف بأسره يظهر بشكل غير منطقي.

10- المكان الذي يقف عليه الأمير لويس يبدو غير متوازٍ مع الأرض.

11- إبهام اليد اليمنى للأمير لويس يبدو مقطوعاً.

12- لون حافة سترة الأمير جورج يبدو معدلاً.

13- يد الأميرة كيت غير واضحة ولكن المنطقة المحيطة بها واضحة بشكل غريب.

14- شعر الأميرة كيت ظهر محسَّناً.

15 – شعر الأميرة شارلوت مثبت بطريقة غريبة.

16 -كم سترة الأمير جورج لديها خطوط غريبة.

أصبحت صورة يوم الأم موضوعاً للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية العالمية، بصفةٍ خاصة، بعد أن سحبت خمس وكالات تصوير الصورة بسبب مخاوف تتعلق بالتحرير، الأمر الذي أخرج كيت عن صمتها وجعلها تُدلي باعتذار، عن “أي ارتباك” سببته الصورة التي تم التقاطها في يوم الأم، وقالت في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي في قصر كنسينغتون في لندن: “مثل العديد من المصورين الهواة، أقوم أحياناً بإجراء تجارب التعديل. أردت أن أعرب عن اعتذاري عن أي ارتباك تسببت فيه الصورة العائلية التي شاركناها بالأمس. أتمنى أن يكون كل من يحتفل بيوم الأم سعيداً جداً”.

بعد التدقيق بالصورة، التي قيل إنها حديثة لكيت ميدلتون، فقد تبين أن الصورة معدلة بشكلٍ كبير، ويظهر ذلك تحديداً بيد الأمير لويس وملابس الأميرة تشارلوت وشعرها إضافة إلى اختفاء خاتم الزواج من يد كيت ميدلتون. وبالتالي، فإن وكالات الصورة الشهيرة العالمية AP وGettyوAFP قد عمدوا إلى سحب الصورة من مواقعهم باعتبارها صورة قد تكون معدلة.