ميرنا وليد - بيروت - كُرمت الممثلة اللبنانية كارلا بطرس من قبل مصمم الأزياء بسام نعمة، في حفل تكريمي أقامه في دار أزيائه لعدد من صديقاته، بينهن مشاهير وذلك بمناسبة عيد الأم.
وقد أجرت الإعلامية رئيسة تحرير موقع "الفن" لقاءً مع الممثلة كارلا بطرس حيث شكرت المصمم بسام نعمة على التكريم، كما تحدثت عن تصاميمه، وتضمن اللقاء حديث عن حياة كارلا الشخصية، وعن مشروع قادم سيجمعها بإبنتها، ومعرض سينطلق في 4 من شهر نيسان/أبريل.
وأتت كارلا في اللقاء على ذكر الأمهات اللبنانيات والتضحيات اللواتي يقدمنها.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - كارلا بطرس تكشف عن مشروع سيجمعها بإبنتها .. وتوجه هذه الرسالة للأمهات اللبنانيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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