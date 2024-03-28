كشف محمد الناصر، مدير التسويق في شركة إبراهيم القرشي، عن تكلفة الحفل الأخير الذي أقامته الشركة وقيمة إعلانات المشاهير.

وأشار الناصر إلى أن تكلفة الحفل وإعلانات المشاهير تجاوزت 7 ملايين ريال.

وبلغت قيمة إعلان الفنانة المصرية ياسمين صبري أكثر من مليون دولار، ما يعادل 3 ملايين ريال.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: مدير التسويق في شركة إبراهيم القرشي يكشف قيمة الحفل الذي أقامته الشركة.. والمبلغ الذي حصلت عليه ياسمين صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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