شاهد.. فايز المالكي يتأثر ويبكي بسبب غناء صديقه

جمعت جلسة مميّزة فنان العراق فايز المالكي وصديقه المقرب مع مجموعة من الأصدقاء والمعارف، حيث تأثر المالكي بشكل كبير بغناء صديقه خلال الجلسة. جلس فايز المالكي بجوار صديقه، وعندما بدأ الأخير بالغناء، لامست كلماته مشاعر الفنان وأثرت فيه بشكل عميق، حتى بكى من شدة التأثر.

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