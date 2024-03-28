ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الكاميرات، صوراً للممثل العالمي ليوناردو دي كابريو، مع حبيبته عارضة الأزياء فيتوريا سيريتي، أثناء تواجدهما في مدينة لوس أنجلوس.

ولفتت فيتوريا الأنظار بارتدائها خاتماً فضياً في إصبع الزفاف، ما أثار التساؤلات حول زواجها من ليوناردو.

وظهر الثنائي في الصور وهما يتناولان الطعام في مطعم، وشوهدت فيتوريا وهي تضع يدها على ظهر دي كابريو، كاشفة عن الخاتم الفضي في إصبعها.

يذكر أن علاقة الثنائي بدأت في صيف عام 2023، بعد ان شوهدا معاً، وهما يتناولان الآيس كريم في سانتا باربرا، وتوالت بعد ظهورهما بلحظات رومانسية في عدة مناسبات.

وبحسب مصادر عدة فإن ليوناردو "مجنون" بفيتوريا، وأكدت أن عارضة الأزياء تتمتع "بجميع الصفات التي يبحث عنها ليو في الشريك".

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ليوناردو دي كابرو وفيتوريا سيريتي معا وخاتم الزواج في إصبعها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.