شامبو للكلاب وأدوات تجميلية.. إليكم تفاصيل مشروع ميغان ماركل الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طريقة جديدة ابتكرتها الدوقة ميغان ماركل لكسب المزيد من الأموال وهي عبر بيع شامبو للكلاب، ومنتجات تجميل في مشروعها الجديد.

الدوقة ساسكس، التي تبلغ من العمر 42 عامًا، قد قدمت أيضًا مؤخرًا أوراقًا للحصول على علامة تجارية لاختصارات أعمالها الجديدة وهي : American Riviera Orchard.

وستتضمن العلامة التجارية الجديدة الخاصة بزوجة الأمير هاري الصابون والكريمات وزيوت الاستحمام والجل والملح.

وتعتزم أيضًا ميغان بيع الزيوت العطرية، وأجهزة التعطير بالقصب، والبخور، والمستحضرات البيطرية غير الطبية للعناية بالحيوانات الأليفة مثل شامبو الحيوانات، بحسب الدايلي ميل.

وكشفت الوثائق التي تم تقديمها الأسبوع الماضي في مكتب البراءات والعلامات التجارية الأمريكي عن طلب لتسجيل علامة تجارية لشعار الشركة.

أطلقت الدوقة ميغان ماركل علامة تجارية جديدة خاصة بها تركز على أنماط العيش وتحمل اسم مقر إقامتها مع زوجها الأمير هاري في كاليفورنيا.

وفور الإعلان عن العلامة التجارية تم فتح موقع إلكتروني وصفحة خاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” تحمل اسم “أميريكن ريفييرا أوركارد American Riviera Orchard”.

اللافت أن هذه العلامة التي كشف عنها المتحدث الرسمي باسم ميغان ماركل للإعلام، أطلقت من دون أي تمهيد سابقاً.

وفي سياق منفصل، أصدر الأمير هاري وميغان ماركل بياناً -بعد أن أعلنت كيت ميدلتون إصابتها بالسرطان وأنها تتلقى العلاج الكيميائي- تمت مشاركته مع مجلة PEOPLE يوم الجمعة، جاء فيه: “نتمنى الصحة والشفاء لكيت والأسرة، ونأمل أن يتمكنوا من القيام بذلك بخصوصية وسلام”.

وقبل أن تشارك أميرة ويلز هذه الأخبار، أخبر مصدر عائلي مجلة PEOPLE أن الأمير هاري وميغان لم يكونا على علم بتفاصيل جراحة كيت في البطن وتعافيها، وقال المصدر: “إنهما على علم بكل ما يجري في إنجلترا، لكن لم يتم الاطلاع على أي تفاصيل تتعلق بكيت، من الواضح أنه لا توجد ثقة”.

وكانت آخر مرة ظهر فيها الزوجان الأمير هاري، 39 عاماً، وميغان ماركل، 42 عاماً، مع كيت والأمير ويليام في جولة مفاجئة في وندسور بعد وفاة الملكة إليزابيث في سبتمبر 2022، حيث كان دوق ودوقة ساسكس في أوروبا لحضور سلسلة من الأحداث الخيرية عندما تُوفيت الملكة إليزابيث عن عمر يناهز 96 عاماً، ومدد الزوجان رحلتهما من كاليفورنيا، حيث انتقلا بعد تخليهما عن أدوارهما الملكية في عام 2020؛ لحضور المناسبات الجنائزية.