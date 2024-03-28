طرح الإعلان الدعائي لفيلم “شقو” ترويجًا لعرضه بعيد الفطر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرح المنتج أحمد السبكي “تريلر” الفيلم السينمائي “شقو” والمنتظر عرضه خلال موسم عيد الفطر المبارك المُقبل ويُشارك ببطولة الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين من ضمنهم يسرا، عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز.

وقد نشر المُنتج أحمد السبكي الإعلان الدعائي الرسمي لفيلم “شقو” عبر حسابه الخاص بـ”إنستغرام” وعلق عليه بعدد من الجمل الحوارية في الفيلم كما أعلن خلال تعليقه عن موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي.

وجاء تعليق أحمد السبكي: “ماتحلقش علي الجراي .. دب في اللي يقبل .. البرومو الرسمي لفيلم شقو .. عيد الفطر بجميع سينمات مصر ، لو كوبري اكتوبر فك إحنا منفُكش، إنتاج: أحمد السبكي، تأليف: وسام صبري، إخراج: كريم السبكي”.

وتدور أحداث فيلم “شقو” في إطار من “الأكشن” والكوميديا من خلال مجموعة من الأصدقاء الخارجين عن القانون ويُشارك في بطولة الفيلم كل من عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، ويأتي من تأليف وسام صبري ومن إخراج كريم السبكي.

يُذكر أن الموسم السينمائي بعيد الفطر المبارك المقبل يشهد عرض عدد من الأفلام السينمائية والتي تتنوع ما بين الكوميديا و”الأكشن”، ومن المنتظر أن يتم عرض فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد،كما سيتم خلال نفس الموسم عرض فيلم “على الماشي” من بطولة علي ربيع وآية سماحة.