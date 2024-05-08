القاهرة الإخبارية: استئناف مفاوضات الهدنة في غزة بالقاهرة اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

قال مصدر رفيع المستوى، إنه يجرى اليوم استئناف مفاوضات الهدنة في قطاع غزة، بالقاهرة بحضور جميع الأطراف، بحسب ما نقلت قناة "القاهرة الإخبارية".

وتستضيف مصر وفودا من قطر وإسرائيل والولايات المتحدة بجانب وفد من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لبحث مفاوضات الهدنة المرتقبة في غزة وتبادل الأسرى ووضع حد للحرب التي دخلت شهرها الثاني.

وأمس الثلاثاء، وصل وفود من حركة حماس، ووفد إسرائيلي، يضم أعضاء من الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي، لاستكمال مفاوضات الهدنة في قطاع غزة وتبادل الأسرى.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي فتحت معبر كرم أبو سالم صباح اليوم أمام دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

من جانبه، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن إغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم في الوقت عينه يضرّ بشكل خاص بالحالة الإنسانية اليائسة أساسا. يجب أن يعاد فتحهما على الفور، محذّرا من أن هجوما واسعا على رفح المكتظة بالمواطنين سيكون عبارة عن كارثة إنسانية.

وصباح أمس الثلاثاء، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باحتلال الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي، وأوقفت تدفق المساعدات إلى القطاع.

يأتي هذا في الوقت الذي يشن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجمات جوية مكثفة تزامنًا مع الاجتياح البري لمدينة رفح الفلسطينية، وسط مخاوف من مذبحة إبادة جماعية بحق ما يزيد عن مليون ونصف نازح فلسطيني.