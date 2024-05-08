مواجهة نارية بين ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي أبطال أوروبا.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يخوض ريال مدريد الإسباني مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف فريق بايرن ميونخ الألماني، على ملعب "سانتياجو بيرنابيو"، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكانت مباراة الذهب التي أقيمت الأسبوع الماضي على ملعب "أليانز أرينا" قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدفين لمثلهما.

ويتسلح ريال مدريد بعامليّ الأرض والجمهور من أجل التأهل لنهائى دوري الأبطال هذا الموسم، ومواجهة فريق بوروسيا دورتموند الألماني الذي تأهل إلى نهائي النسخة الحالية من البطولة، بعد تخطيه عقبة باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين نظيفين في مجموع مباراتيّ الذهب والإياب.

كما يدخل الفريق الملكي مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة بعدما توج مؤخرا بطلا لمسابقة الدوري الإسباني للمرة الـ36 في تاريخه بشكل رسمي، بعد خسارة غريمه ومنافسه فريق برشلونة أمام مضيفه جيرونا بنتيجة 4-2، ضمن مباريات الجولة الـ34 لمنافسات الدوري الإسباني.

على الجانب الآخر، يسعى بايرن ميونخ لمصالحة جماهيره عقب سقوط في وقت سابق أمام فريق شتوتجارت بنتيجة 3-1، في المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر مسابقة الدوري الألماني.

ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني حاليًا في جدول الترتيب برصيد 69 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن شتوتجارت الثالث برصيد 67 نقطة، حيث فقد الفريق اللقب لصالح منافسه باير ليفركوزن.

ويسعى الفريق البافاري، بقيادة مدربه توماس توخيل، لإقصاء ريال مدريد والحفاظ على فرصته في التتويج باللقب الوحيد هذا الموسم وعدم الخروج بموسم صفرى.

ويدخل البايرن مواجهة اليوم مفتقدا لجهود لاعبه رافاييل جيريرو بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام شتوتجارت.

وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إسناد مباراة ريال مدريد ضد بايرن ميونخ، إلى الحكم البولندي سيمون مارسينياك، والذي سبق وأن أدار سبع مباريات للملكى، فاز في مباراتين منها وتعادل فى مثلها وخسر ثلاثا، أما بالنسبة لمبارياته مع البايرن فقد قاد ثلاث مباريات للفريق البافاري بفوزين وهزيمة واحدة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: داني كارفاخال – أوريلين تشواميني - أنطونيو روديجير - فيرلاند ميندي.

خط الوسط: كامافينجا - توني كروس - فالفيردي - جود بيلينجهام.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: جوشوا كيميتش، دي ليخت، إيريك داير، نصير مزراوي.

خط الوسط: ليون جورتسكا، لايمر، توماس مولر.

خط الهجوم: هاري كين، جمال موسيالا، ليروي ساني.

موعد المباراة

تنطلق مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة

تنقل مباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ على قناتي beIN Sports HD 1 و beIN Sports HD 2 .